Собянин объявил о новом снятии ограничений в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сергей Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом мэр города сообщил на своем персональном сайте.





Сергей Собянин Мэр Москвы Сегодня – по прошествии недели – мы фиксируем продолжающееся снижение заболеваемости, ее всех основных параметров! И это, честно говоря, просто здорово! Это значит, что риск был действительно оправданным. И мы можем переходить к следующему этапу снятия ограничений, запланированному на 16 июня.

Собянин заявил, что с 16 июня вновь свои двери для посетителей открывают летние веранды ресторанов и кафе. Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках.

Свою работу вновь возобновляют библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие учреждения.



Фото: сайт Сергея Собянина

Вновь открываются также музеи, выставочные залы и зоопарки. Приобрести билеты можно будет только онлайн. Горожане смогут посещать и спортивные мероприятия, но при заполняемости трибун не более чем на 10%.

Мэр добавил, что замедление темпов "освобождения коек" в последние дни является следствием новых рекомендаций Минздрава. По его словам, большой резерв коек позволяет врачам не торопиться с выпиской пациентов и дает им возможность понаблюдать за ними после болезни.





Сергей Собянин Мэр города И, пожалуй, самое важное изменение. Мы видим устойчивое сокращение количества новых случаев внебольничных пневмоний – наиболее тяжелого осложнения COVID-19. За прошедшую неделю их число сократилось на 30% – с 706 до 493 случаев в среднем в день.

При этом Собянин подчеркнул, что вероятность заражения вирусом уменьшилась, но полностью не исчезла. Мэр выразил благодарность врачам и медсестрам и всем медработникам, которые борются за жизнь граждан страны. Он также поблагодарил москвичей за понимание и поддержку.

"Хочу сказать спасибо москвичам за поддержку, понимание и совместную борьбу с этой заразой. Вне всякого сомнения, победа будет за нами", – написал мэр.

Он добавил, что Москве удается справляться с возникшей из-за коронавируса ситуацией благодаря ответственному поведению москвичей. По его словам, именно благодаря их сознательности ситуация "не только не ухудшилась, но и стала значительно лучше". В заключение мэр в очередной раз попросил горожан беречь себя и своих близких.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на следующем этапе для горожан вновь откроются фитнес-залы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Их планируют открыть с 23 июня.

Также со следующей недели власти планируют восстановить в полном объеме работу детских садов, учреждений соцзащиты населения. При сохранении наилучшей эпидемиологической обстановки горожане смогут вновь посещать детские и спортивные городские площадки.

Мэр напомнил, что с 12 мая в Москве возобновили работу промышленные предприятия и стройки, с 25 мая посетителей начали принимать 88 центров "Мои документы". А с 1 июня вновь заработали магазины непродовольственных товаров и значительная часть сферы услуг. На рабочие места вернулись сотни тысяч людей.

С 9 июня в столице отменили обязательный режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок. В столице начали открываться организации услуг, общественные пространства и парки. При этом москвичам по-прежнему необходимо в общественных местах использовать индивидуальные средства защиты.

