Россия готова к постепенному открытию курортного сезона – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия готова к постепенному открытию курортного сезона.
"Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений", – сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Он подчеркнул, что туристическая отрасль не только входит в список самых пострадавших, но и считается одной из самых перспективных. Мишустин добавил, что сейчас нужно приложить усилия для системного развития данной отрасли.
"Мы должны заняться системным развитием туристической отрасли. У нас нет проблемы со спросом на внутренний туризм. Многие граждане хотят путешествовать по своей стране. Но проблема – в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам. Мы будем преодолевать этот барьер, активно поддерживая инвесторов отрасли", – отметил премьер-министр.
Замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко на встрече заявил, что туристическую отрасль для межрегиональных поездок планируют запустить с 1 июля. По его словам, внутренний туризм в РФ имеет десятикратный потенциал роста.
Он также подчеркнул, что текущим летом Ростуризм, туроператоры, железнодорожные и авиакомпании откроют более 10 новых внутренних туристических маршрутов. Он пояснил, что речь идет о Калининградской области, Хакасии, Байкале, Горном Алтае.
"На этих направлениях мы хотим, чтобы впервые появились чартеры, уже такая договоренность есть, это позволит серьезно удешевить поездки. За лето планируется открыть более 10 таких новых направлений", – сказал вице-премьер.
При этом он подчеркнул, что пакетный тур на Байкал на 10 дней можно будет приобрести примерно за 45 тысяч рублей, что, по его словам, является огромным достижением для отрасли.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко рассказал, что Россия будет двигаться к открытию границ максимально осторожно, чтобы не допустить ухудшения ситуации с коронавирусом.
Он подчеркнул, что на первом месте всегда стоит здоровье общества, поэтому, по его словам, решение по открытию границ должно быть максимально взвешенными и гарантировать как минимум неухудшение обстановки в стране.
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