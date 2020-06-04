Во Внуково рассчитывают на возобновление международного сообщения в июле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Международное авиасообщение может постепенно возобновиться в июле, сообщил председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев в ходе онлайн-эфира "Ведомостей".
"Я рассчитываю, что международное сообщение будет потихоньку открываться. Но я не скажу, что мы сразу везде полетим. Это не только от нас зависит, но и от наших партнеров на той стороне, кто и как будет открывать свои рынки", – подчеркнул он.
Ванцев рассчитывает, что пассажиропоток аэропорта вернется к показателям 2019 года, когда были достигнуты рекордные значения, не ранее весны или лета 2021 года.
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что предпосылок для быстрого возобновления отрасли в мире пока что нет.
Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, когда возобновятся путешествия за рубеж. Там заявили, что поездки за пределы России вновь станут возможны после открытия границ, международного сообщения и после того, как посольства снова начнут работать.
По словам министра транспорта России Евгения Дитриха, возобновление международного авиасообщения может произойти в июле этого года. По его утверждению, страны, в которые полетят россияне, должны быть безопасны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: