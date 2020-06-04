Во Внуково рассчитывают на возобновление международного сообщения в июле

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Международное авиасообщение может постепенно возобновиться в июле, сообщил председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев в ходе онлайн-эфира "Ведомостей".

"Я рассчитываю, что международное сообщение будет потихоньку открываться. Но я не скажу, что мы сразу везде полетим. Это не только от нас зависит, но и от наших партнеров на той стороне, кто и как будет открывать свои рынки", – подчеркнул он.

Ванцев рассчитывает, что пассажиропоток аэропорта вернется к показателям 2019 года, когда были достигнуты рекордные значения, не ранее весны или лета 2021 года.

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что предпосылок для быстрого возобновления отрасли в мире пока что нет.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, когда возобновятся путешествия за рубеж. Там заявили, что поездки за пределы России вновь станут возможны после открытия границ, международного сообщения и после того, как посольства снова начнут работать.

По словам министра транспорта России Евгения Дитриха, возобновление международного авиасообщения может произойти в июле этого года. По его утверждению, страны, в которые полетят россияне, должны быть безопасны.