В АКОРТ рассказали, когда возобновятся путешествия за рубеж

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Путешествия за пределы России возобновятся после открытия границ, международного сообщения и после того, как посольства снова начнут работать. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Дмитрий Горин в эфире телеканала "Россия 1".

"Если говорить о зарубежных путешествиях, здесь, конечно, все зависит от открытия воздушного международного сообщения, открытия границ и самое главное – начала работы посольств. Мы оцениваем, что посольства откроются примерно 15 июня", – сказал Горин.

Он рекомендовал россиянам отложить свои зарубежные поездки на третий квартал этого года. При этом Горин напомнил, что внутренний туризм стартует уже с 1 июня. Сейчас, по его словам, многие туристы выбирают для отдыха апарт-отели.

"Мы видим, например, что растет популярность аренды апарт-отелей, отдельно стоящих домов. Это в той ситуации, когда еще закрыты гостиницы, поэтому однозначно туристические маршруты этого лета будут в том числе и путешествия по гастрономической карте России, где можно совместить приятное с полезным", – пояснил вице-президент.

Горин добавил, что туроператоры готовят для путешественников чартерные рейсы в различные регионы страны. Он пояснил, что сейчас в том числе очень популярен Калининград.

"Это тоже море, может быть, не всегда такое теплое, но прекрасная природа, и люди с удовольствием отдыхают", – добавил Горин.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что возобновление международного авиасообщения может произойти в июле этого года. По его утверждению, страны, в которые полетят россияне, должны быть безопасны.

С 27 марта РФ полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Выполняются вывозные рейсы. Ограничения действуют на фоне ситуации с коронавирусом.

