Открытие границ и подорожание билетов: чего ждать российским пассажирам

Насколько подорожают билеты после возобновления полетов

Авиакомпании просят отказаться от рекомендаций Роспотребнадзора заполнять самолеты только наполовину, чтобы избежать роста цен на перелеты, передает телеканал Москва 24.

Росавиация и Роспотребнадзор составили финальные методические рекомендации касательно поездок в самолетах и пребывания в аэропортах. Снимать ограничения планируют в три этапа, на всех планируется использовать медицинские маски и перчатки.



На первом, в частности, будет проводиться обработка рук дезинфицирующими средствами при входе экипажей и пассажиров на борт самолета и в течение рейса.

Рассаживать пассажиров с соблюдением соцдистанции будут на первом и втором этапах снятия ограничений. В этот же период будет ограничено перемещение по салону, а есть еду станет возможно только из герметичной упаковки или разогретую на борту.

Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев считает, что ограничение числа пассажиров отразится на экономике компаний. Чтобы компенсировать недополученную прибыль, перевозчикам потребуется повысить цены на билеты. Однако, по его мнению, это маловероятно, поскольку предложение существенно превышает спрос.

"Если бы авиакомпании повысили стоимость авиабилетов столь значительно – то есть фактически в разы относительно сегодняшнего уровня, – то авиаперевозчики не досчитались бы очень большого количества пассажиров", – подчеркнул Пантелеев.

Пресс-секретарь S7 Group Надежда Хаитова заявила, что в компании надеются на содействие пассажиров. Пассажиров в том числе просят обращать внимание на место, указанное в посадочном талоне, ожидать объявлений и соблюдать социальную дистанцию.

"Уже сейчас, если загрузка самолета позволяет, то система регистрации автоматически назначает пассажирам места через ряд и через место друг от друга", – отметила пресс-секретарь авиакомпании.

Куда туристы смогут полететь после снятия ограничений, будет зависеть от срока открытия границ. Пока возможны перелеты только по России.

Авиапассажиры должны будут летать в маске и перчатках



Тем не менее Хорватия планирует в ближайшее время одной из первых открыть границы для туристов: с 1 июня она будет готова принять людей из стран ЕС, а с 15-го – и для россиян. При этом справки об отсутствии COVID-19 и 14-дневной изоляции требовать не собираются.

Турецкие власти надеются на открытие авиасообщения с Россией в середине июля.

"Турция является одним из самых популярных массовых направлений отдыха для наших туристов. В последнее время участились звонки от наших туристов с вопросом о том, когда откроется Турция. Пока непонятно, когда можно будет поехать в Турцию на отдых. Нужно учитывать, что Турция может открыть границы для приема туристов, а российская граница будет закрыта", – объяснила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

В столице аэропорты пока что почти пусты: сюда пускают только тех, у кого есть билеты. Пассажиры рассказали о том, в каких условиях летают сейчас.

Один из них сообщил, что летит на работу в Сургут. По словам мужчины, перелет обходится дорого. Он рассчитывал, что это будет стоить примерно вдвое дешевле.

Другая пассажирка прилетела с Когалыма и собирается в Краснодар. Обычно стыковки проходят нормально, сегодня же много рейсов отменено. Ей придется лететь на следующий день. Еще один мужчина отправился в пункт назначения из Норильска, но из-за отмены рейсов вынужден пересаживаться в Москве.

Многие пассажиры отмечают, что цены изменились в меньшую сторону по сравнению с прошлым годом. Однако авиакомпании их роста не исключают.