Авиапассажиры должны будут летать в маске и перчатках

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Росавиация и Роспотребнадзор составили финальные методические рекомендации, которые вводят противоэпидемиологические ограничения в самолетах и аэропортах. Использовать медицинские маски и перчатки рекомендуют на всех этапах, следует из документа на сайте Росавиации.

Отмечается, что снимать ограничения планируют в три этапа. "Федеральным агентством воздушного транспорта в целях восстановления мобильности населения РФ с использованием воздушного транспорта и поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений разработаны методические указания", – говорится в заявлении ведомства.

Так, в рамках первого этапа пассажиров начнут пускать на борт воздушного судна только в защитных масках и перчатках. Снимать защиту при полете запретят. "На рейсах более трех часов производится плановая замена масок путем раздачи и сбором использованных защитных масок бортпроводниками", – добавили в материалах Росавиации.

Кроме того, будет проводиться обработка рук дезинфицирующими средствами при входе экипажей и пассажиров на борт самолета и в течение рейса. Маски нужно носить на всех этапах.

Ожидается, что рассаживать пассажиров с соблюдением соцдистанции будут на первом и втором этапе снятия ограничений. На третьем люди будут занимать места как обычно. Ко всему прочему, на первых двух этапах установят ограничения на перемещение пассажиров по самолету. Исключение оставят только для посещения туалетных комнат.

Касательно питания на борту лайнера: на первых двух этапах снятия ограничений можно будет есть еду только из герметичной упаковки или разогретую на борту. С третьим этапом пассажиров ждет питание по обычной схеме.

До этого Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации, согласно которым загрузка самолетов не должна превышать 50% для обеспечения соцдистанции. Рассадка пассажиров вблизи друг друга, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места, исключена.

При этом возможность летнего отдыха в России в 2020 году будет зависеть от ситуации с коронавирусом в ближайшие две недели. Данным прогнозом делилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.