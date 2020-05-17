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Общество

09:49

На летний турсезон в РФ пока можно только надеяться – Попова

общество туризм безопасность

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Возможность летнего отдыха в России в 2020 году будет зависеть от ситуации с коронавирусом в ближайшие две недели. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, на внутренний турсезон в этом году пока что можно только надеяться.

"Это пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд, пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели", – отметила она в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее было названо условие возобновления летнего турсезона в России. Сообщалось, что он может состояться при соблюдении в настоящее время россиянами ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции.

При этом накануне стало известно, что Турция начнет принимать иностранных туристов с середины июня. Первыми ожидаются гости из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран. В то же время отмечалось, что также должны начаться регулярные международные полеты во многие точки мира.

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