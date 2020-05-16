Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Турция начнет принимать иностранных туристов с середины июня, сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

Первыми ожидаются гости из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран, передает РИА Новости.

По словам министра, в то же время должны начаться регулярные международные полеты во многие точки мира.

Туристический сезон для жителей республики может начаться 28 мая. Обычно в Турции туристический сезон начинается в апреле, но в этом году этот момент отложили по рекомендации властей из-за пандемии коронавируса.

Также республика разрешила гражданам 31 страны, в том числе России, с 20 мая пересекать границу Турции с целью прохождения лечения в медицинских учреждениях. Но это могут быть лишь пациенты с отрицательным результатом теста на COVID-19.

Определен и перечень услуг, которыми смогут воспользоваться больные: это ортопедия, травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, глазные заболевания, кардиология, онкология, нейрохирургия, гематология, репродуктивная терапия, трансплантация органов и костного мозга.

Новую коронавирусную инфекцию нового в Турции впервые выявили 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. По последним данным, всего в стране 146 тысяч человек с COVID-19. Умерли в стране 4 055 человек, выздоровели 106 133.

Минтранс РФ надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, а перевозки внутри страны могут начать постепенно восстанавливать в середине июня.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что необходимость введения выездных виз для россиян после окончания пандемии коронавируса отсутствует. При этом министр заявил, что система международных связей не будет прежней, а различные меры предосторожности в разных сферах будут практиковаться и дальше во всем мире.