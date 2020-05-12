Санатории Краснодарского края начнут работу с 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале рассказал, что его регион начинает постепенный выход из режима самоизоляции.

В частности, с 1 июня планируется открыть санатории. Кроме того, до 1 января 2021 года с гостей не будет взиматься курортный сбор.

Кондратьев сообщил, что с 23 мая также планируют прекратить действие пропускной системы для передвижения внутри региона. Также он анонсировал возвращение общественного транспорта к обычному режиму работы.

"С 23 мая откроем внутримуниципальное сообщение – в городах и районах пропуски будут не нужны. Общественный транспорт вернется к обычному режиму работы. Но при этом запрет на передвижение между муниципалитетами сохранится", – сообщил Кондратьев.

Кроме того, в регионе планируется возвращение к полноценной работе предприятий ряда отраслей. Кондратьев подчеркнул, что эти решения примут исходя из конкретной санитарно-эпидемиологической ситуации.

Ранее в Москве продлили действие режима самоизоляции до 31 мая. Вместе с тем с 12 мая началась полноценная работа столичных промышленных и строительных предприятий. В то же время около 20% сотрудников организаций, относящихся к данным отраслям, продолжают работать удаленно.

Кроме того, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в майские праздники не все регионы страны соблюдали режим самоизоляции.