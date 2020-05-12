В Москве возобновляют работу предприятия и стройки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 12 мая в Москве возобновляют работу промышленные предприятия и стройки. При этом работодателей обязали соблюдать все установленные нормы санитарно-эпидемиологического контроля.

Сотрудники должны использовать маски и перчатки во всех случаях, за исключением работы в обособленных помещениях. Предприятия обязаны до 31 мая протестировать на наличие коронавируса не менее 10% своих сотрудников, а с 1 июня проводить такой же объем тестов каждые 15 дней.

При этом на рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых необходимо по технологическим причинам. Всем, кто может работать в дистанционном режиме, следует по-прежнему оставаться дома.

На работу не должны выходить сотрудники, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины. Категорически не допускается присутствие лиц с повышенной температурой и признаками ОРВИ.

При выходе на работу после болезни работник должен предоставить листок нетрудоспособности или справку от врача. В рабочих помещениях должна соблюдаться социальная дистанция, а при необходимости – установлены перегородки, разделяющие рабочие места.

Штрафы за отсутствие масок и перчаток у сотрудников действующих предприятий могут быть оформлены как на самих сотрудников, так и на работодателей. Взыскание за несоблюдение санитарных норм для работодателя-юрлица составит от 100 до 300 тысяч рублей, для ИП – от 30 до 50 тысяч рублей.

Штраф за нарушение масочного режима для физлиц на столичных предприятиях, чья деятельность разрешена, составит 4 тысячи рублей.

Режим всеобщей самоизоляции и все связанные с этим ограничения продлены в Москве до 31 мая. Вместе с тем с 12 мая к работе возвращаются предприятия промышленности и строительства.

С этого же дня в городе действует обязательный масочный и перчаточный режим.