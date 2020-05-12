Москва применяет искусственный интеллект для диагностики COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице активно используются технологии искусственного интеллекта для диагностики коронавируса. Все городские поликлиники и больницы подключены к сервису, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в Москве около 30 тысяч КТ-исследований специалисты обработали за две недели.

"Технология активно применяется в стационарах и амбулаторных КТ-центрах, где сейчас сосредоточен основной поток пациентов с подозрением на COVID-19. Точность определения стадий развития пневмонии по снимкам КТ составила более 90 процентов", – приводятся в материале слова Раковой.

Как отмечается, загружая КТ-снимок на своем рабочем компьютере, врач видит предварительное заключение, выполненное с помощью технологий искусственного интеллекта. При наличии признаков пневмонии, результат исследования выделяется красным цветом, а зоны возможного поражения отмечены. Однако диагноз в любом случае ставит специалист.

В столице работают 48 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19. Они развернуты на базе зданий городских поликлиник, в которых есть КТ.

Также в этих центрах проводят дополнительное обследование пациентов с подозрением на коронавирус: делают общий анализ крови, ЭКГ, забор мазков на новую коронавирусную инфекцию, УЗИ.

Сергей Собянин заявил, что говорить о снятии ограничений в Москве пока рано. Мэр продлил режим самоизоляции до 31 мая. В общественном транспорте столицы станет обязательным ношение масок и перчаток. Система цифровых пропусков для передвижения по городу после 12 мая сохранится.

По словам мэра, сейчас нет возможности открыть предприятия сферы услуг и быта. Тем не менее сразу после праздников возобновится работа всех промышленных предприятий и предприятий строительной отрасли.

Собянин заявил, что кафе и кинотеатры откроются в Москве в последнюю очередь. Эти места могут представлять повышенную опасность в распространении коронавируса COVID-19.

