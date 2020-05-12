Москва применяет искусственный интеллект для диагностики COVID-19

07:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столице активно используются технологии искусственного интеллекта для диагностики коронавируса. Все городские поликлиники и больницы подключены к сервису, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в Москве около 30 тысяч КТ-исследований специалисты обработали за две недели.
"Технология активно применяется в стационарах и амбулаторных КТ-центрах, где сейчас сосредоточен основной поток пациентов с подозрением на COVID-19. Точность определения стадий развития пневмонии по снимкам КТ составила более 90 процентов", – приводятся в материале слова Раковой.
Как отмечается, загружая КТ-снимок на своем рабочем компьютере, врач видит предварительное заключение, выполненное с помощью технологий искусственного интеллекта. При наличии признаков пневмонии, результат исследования выделяется красным цветом, а зоны возможного поражения отмечены. Однако диагноз в любом случае ставит специалист.
В столице работают 48 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19. Они развернуты на базе зданий городских поликлиник, в которых есть КТ.
Также в этих центрах проводят дополнительное обследование пациентов с подозрением на коронавирус: делают общий анализ крови, ЭКГ, забор мазков на новую коронавирусную инфекцию, УЗИ.
Сергей Собянин заявил, что говорить о снятии ограничений в Москве пока рано. Мэр продлил режим самоизоляции до 31 мая. В общественном транспорте столицы станет обязательным ношение масок и перчаток. Система цифровых пропусков для передвижения по городу после 12 мая сохранится.
По словам мэра, сейчас нет возможности открыть предприятия сферы услуг и быта. Тем не менее сразу после праздников возобновится работа всех промышленных предприятий и предприятий строительной отрасли.
Собянин заявил, что кафе и кинотеатры откроются в Москве в последнюю очередь. Эти места могут представлять повышенную опасность в распространении коронавируса COVID-19.
В мире коронавирусом заражено более 4 млн человек
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: