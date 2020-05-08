Частные лаборатории Москвы могут проводить до 20 тысяч тестов на COVID-19 в сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице в настоящее время хорошо развит рынок тестирований на коронавирус, передает Агентство "Москва".
Она отметила, что 12 городских частных лабораторий могут осуществлять от 15 до 20 тысяч исследований в сутки на выявление COVID-19. Ракова подчеркнула, что в настоящий момент столичных работодателей обязали проводить выборочные тестирования своих сотрудников.
Кроме того, Ракова сообщила, что в Москве в настоящий момент обнаружили около 100 тысяч человек с коронавирусной инфекцией в организме. Однако, по ее словам, подобные цифры не являются поводом для паники.
"Бояться того, что количество вновь выявленных инфицированных растет, не стоит. Основные параметры – это количество людей, которые болеют ОРВИ, пневмонией, также доля госпитализированных людей последние две недели стабилизировалась и не растет", – отметила Ракова.
Ранее стало известно, что не менее 10% сотрудников столичных промышленных предприятий должны будут пройти тестирование на коронавирус. Обеспечить проведение исследований должны работодатели.
8 мая Роспотребнадзор опубликовал новые данные по количеству тестов на коронавирус, проведенных в России. В ведомстве отметили, что за все время пандемии коронавируса на территории РФ сделали более 4,9 миллиона исследований на обнаружение COVID-19.
Почти 5 млн тестов на коронавирус провели в РФ
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