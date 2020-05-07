Депздрав опроверг сообщения о недостоверности тестов на коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Информация о том, что результаты закупленных в Нидерландах тестов на коронавирус недостоверны, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.
Там уточнили, что в столице начали использовать экспресс-тесты производства Inzek International Trading. Страной производства является не Китай, а Нидерланды, добавили в пресс-службе. Тест позволяет получить результат в течение 15 минут – это самый быстрый способ для обнаружения иммунного ответа организма на инфицирование коронавирусом.
Сейчас это единственная тест-система для быстрого определения наличия иммуноглобулина, зарегистрированная в России, подчеркнули в Депздраве.
"Информация о том, что результаты данных тест-систем являются недостоверными, не соответствует действительности. Так, в лаборатории ГКБ № 67 проводились сравнительные испытания данных тестов, которые подтвердили обнаружение иммуноглобулинов класса М и G у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, методом ПЦР. В 92% случаях положительные результаты экспресс-тестов соответствовали результатам ПЦР-диагностики", – отметили там.
В пресс-службе добавили, что ПЦР-диагностика, которая сейчас проводится на базе 16 федеральных, городских и частных лабораторий, выявляет наличие вируса в организме и позволяет обнаружить его на ранних стадиях, но исследование занимает определенное время.
С 25 апреля в Москве было сделано порядка 180 тысяч экспресс-тестов.
"У пациентов с положительным результатом (то есть потенциально инфицированных) дополнительно брался мазок для проведения ПЦР-диагностики. Это позволило быстро выявлять бессимптомных заболевших и вовремя принять меры", – заключили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре сообщили, что в России проведено более 4,8 миллиона тестов на выявление COVID-19. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие инфекции находится более 230 тысяч человек.
Согласно сведениям ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончалось. В России выявлено 177 160 заболевших COVID-19, вылечились 23 803, скончались 1 625.
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