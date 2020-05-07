Более 4,8 млн тестов на COVID-19 проведено в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России специалисты провели более 4,8 миллиона тестов на выявление COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие инфекции находятся более 230 тысяч человек.

"В РФ проведено более 4,8 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 231 тысяча человек", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что за последние сутки в России провели 169 тысяч тестов на выявление COVID-19.

Ранее Сергей Собянин рассказал о ситуации по коронавирусу в столице. Градоначальник заявил, что за последние две недели в Москве не растет число госпитализаций и тяжелых больных. Данная динамика рассматривается как стабилизация ситуации.