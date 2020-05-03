В РФ зарегистрировано два теста на определение иммунитета к COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Две тест-системы для определения наличия у человека иммунитета к новой коронавирусной инфекции зарегистрированы в России. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Сегодня зарегистрированы две тест-системы, которые позволяют определить: есть у человека собственный иммунитет к коронавирусу или нет. То есть, сталкивался он с этой инфекцией или пока еще не приобрел собственный иммунитет", – сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия-24".
Ранее сообщалось, что в Москве 20% работающих с зараженными коронавирусом врачей имеют иммунитет к инфекции. Глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что большинство врачей с иммунитетом к COVID-19 работают со взрослыми пациентами.
Всего более 50 тысяч столичных медработников прошли тестирование на иммунитет к коронавирусной инфекции. Уточнялось, что экспресс-тесты позволяют определить наличие иммуноглобулинов в организме испытуемого. С помощью данного маркера выясняется, переносит ли человек инфекцию или уже переболел и получил иммунитет.
Также известно, что в медучреждения Москвы были дополнительно переданы 100 тысяч экспресс-тестов для определения иммунитета к COVID-19. По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, скрининг всех поступающих в больницы пациентов позволяет пресекать распространение коронавируса.
В России за последние сутки подтвердили 10 633 новых выявленных случая COVID-19, из них 5 948 – в Москве. Новые случаи зафиксированы в 85 регионах страны, у половины выявленных не было симптомов.
В Москве выявлено 5948 новых заболевших COVID-19
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