Более 50 тысяч медработников в Москве прошли тестирование на иммунитет к COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Более 50 тысяч медицинских сотрудников, работающих в учреждениях столицы, прошли экспресс-тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу с коронавирусом в Москве.
Экспресс-тесты позволяют определить наличие иммуноглобулинов в организме испытуемого. С помощью данного маркера выясняется, переносит ли человек инфекцию или уже переболел и получил иммунитет.
Для медицинских выводов достаточно крови из пальца. Анализ длится от 20 до 30 минут в среднем.
Ранее сообщалось, что в медучреждения Москвы были дополнительно переданы 100 тысяч экспресс-тестов для определения иммунитета к COVID-19. Как заявила заммэра столицы Анастасия Ракова, скрининг всех поступающих в больницы пациентов позволяет пресекать распространение коронавируса.
За последние сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,4% больше, чем днем ранее. За весь период выписали 8 456 человек.
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