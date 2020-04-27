Более 3 млн тестов на выявление коронавируса провели в России

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Более 3 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Как уточняется, на сегодняшний день под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 183 тысячи человек. В пресс-службе добавили, что за последние сутки было проведено 139 тысяч тестов на выявление COVID-19.

Ранее стало известно, что Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" приступил к созданию мышей, чувствительных к заражению коронавирусом. Мыши будут близки по симптоматике к патогенезу COVID-19 у человека. Главным отличием подопытных животных от уже существующих в мире станет биологическая безопасность. Сначала животные будут создаваться методом трансгенеза, а после молекулярного клонирования разработчики используют системы CRISPR/Cas9 генного редактирования.