В России создадут мышей для испытания вакцины от COVID-19

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Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" приступил к созданию мышей, чувствительных к заражению коронавирусом.

Как говорится на сайте Роспотребнадзора, это необходимо для тестов вакцины, первые результаты ждут в июне 2020 года.

Мыши будут близки по симптоматике к патогенезу COVID-19 у человека. Главным отличием подопытных животных от уже существующих в мире станет биологическая безопасность.

Отмечается, что они приобретут чувствительность к вирусу только после индукции в вирусологической лаборатории, что исключит риски по работе в питомниках, сообщает Газета.ру.

Сначала животные будут создаваться методом трансгенеза, а после молекулярного клонирования разработчики используют системы CRISPR/Cas9 генного редактирования.

Российские вирусологи ранее заявили, что коты наиболее восприимчивы к коронавирусу, поэтому могут стать перспективной моделью для тестирования вакцин.

В марте сообщалось, что научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против коронавируса на крысах, хорьках и низших приматах.