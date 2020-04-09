Эксперты оценили исследование о подавляющем коронавирус препарате за 48 часов

Австралийские ученые пришли к выводу, что антипаразитарный препарат ивермектин способен подавлять размножение коронавируса в клетках за двое суток. Многообещающие результаты получили в лабораторных условиях. Разбираемся, насколько лекарство может быть эффективно в борьбе с COVID-19 и как скоро его смогут получить пациенты.



Убьет за 48 часов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Антипаразитарный препарат ивермектин давно известен специалистам в области медицины и входит в перечень основных лекарств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Его эффективность в борьбе с коронавирусом обнаружили австралийские ученые из Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне. Они протестировали препарат в лабораторных условиях, добавив его в инфицированные клетки через два часа после заражения.

"Спустя 24 часа после введения препарата в клетки с COVID-19 доля вирусных РНК в клеточных культурах сократилась на 93%", – говорится в исследовании, опубликованном научным журналом Antiviral Research.





из журнала Antiviral Research Спустя 48 часов этот эффект увеличился до 5000-кратного снижения вирусной РНК в обработанных ивермектином клетках по сравнению с контрольными образцами. Это указывает на то, что применение этого препарата привело к потере практически всего вирусного материала.

Кроме того, ученые отметили, что препарат не оказал никакого токсического влияния. Ведущий автор исследования доктор Кайли Вагстафф пояснила, что ивермектин применяется по всему миру, тем не менее специалистам еще предстоит выяснить, окажется ли действенной в противостоянии с вирусом "та дозировка, которую можно использовать для человека".





Специалисты во всем мире продолжают изучение методов борьбы с коронавирусной инфекцией. Среди них разработка вакцины и переливание плазмы от выздоровевших пациентов заразившимся. Первые такие процедуры уже были проведены в Москве. Также ученые рассматривают действие разных медикаментов. Например, исследуется препарат, применяемый в том числе для заживления трофических язв, "Даларгин". Кроме того, Минздрав РФ расширил рекомендации для профилактики и лечения COVID-19. В частности, в список входит лопинавир + ритонавир, а также противомалярийные препараты хлорохин и гидроксихлорохин.

От паразитов и коронавируса?

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов в беседе с Москвой 24 рассказал, что противопаразитарный препарат ивермектин в основном применяется в ветеринарии.

"В России в сфере медицины он зарегистрирован как препарат для наружного применения. Для людей применяется в ограниченном спектре показаний: его используют для лечения дерматологических заболеваний. В частности, он лечит розацеа (хроническое заболевание кожи, при котором образуются различные высыпания. – Прим. ред.)", – объяснил специалист.

Беспалов добавил, что о противовирусной активности препарата говорить рано, поскольку изучение вопроса только началось.





Николай Беспалов эксперт фармацевтического рынка Нельзя его сейчас так сразу применять для людей, потому что последствия могут быть опасными. Чтобы начать применять препарат для лечения коронавирусной инфекции, нужно провести испытания на человеке. Опять же, у нас это наружное средство, а для лечения коронавируса потребуется другая форма применения – пероральная, то есть внутрь.

По словам эксперта, этап клинических испытаний лекарства может быть сокращен за счет того, что средство не новое. "Поскольку препарат известный, то можно ограничиться сокращенной программой, но в любом случае потребуется от полугода и дольше", – заключил он.

В свою очередь, директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии НИОКР Денис Колбасов согласился с мнением о небезопасности использования препарата без клинических испытаний.

"Исследования, которые проведены на культуре клеток, были направлены на изучение вируса... Думаю, это все-таки предварительные научные данные, которые далеки от практического применения", – объяснил эксперт.





Денис Колбасов директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии НИОКР Ивермектин вряд ли можно считать новым лекарством от коронавируса по причине того, что безопасность этого препарата для человека не проверялась. Думаю, что до конца 2020 года никаких решений по поводу применения в целях лечения и борьбы с коронавирусом не будет принято.

Колбасов подчеркнул, что даже при всей сложности нынешней ситуации с COVID-19 есть определенный порядок действий для принятия решений, связанных с внедрением новых лекарств.

"Действия регулируются национальными законодательствами стран, где будут проводиться клинические испытания. Эти вопросы лучше обсуждать с органами здравоохранения, которые должны согласовать проведение таких испытаний", – заключил собеседник Москвы 24.



По состоянию на 9 апреля в России за сутки было зарегистрировано 1 459 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число людей, у которых выявили COVID-19 за все время, достигло 10 131. Из них 698 смогли побороть болезнь, в то время как 76 пациентов стали жертвами инфекции.





Соболева Илона, Ефимова Мария