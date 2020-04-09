Эксперты оценили исследование о подавляющем коронавирус препарате за 48 часов

Австралийские ученые пришли к выводу, что антипаразитарный препарат ивермектин способен подавлять размножение коронавируса в клетках за двое суток. Многообещающие результаты получили в лабораторных условиях. Разбираемся, насколько лекарство может быть эффективно в борьбе с COVID-19 и как скоро его смогут получить пациенты.
Убьет за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин давно известен специалистам в области медицины и входит в перечень основных лекарств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Его эффективность в борьбе с коронавирусом обнаружили австралийские ученые из Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне. Они протестировали препарат в лабораторных условиях, добавив его в инфицированные клетки через два часа после заражения.
"Спустя 24 часа после введения препарата в клетки с COVID-19 доля вирусных РНК в клеточных культурах сократилась на 93%", – говорится в исследовании, опубликованном научным журналом Antiviral Research.
Кроме того, ученые отметили, что препарат не оказал никакого токсического влияния. Ведущий автор исследования доктор Кайли Вагстафф пояснила, что ивермектин применяется по всему миру, тем не менее специалистам еще предстоит выяснить, окажется ли действенной в противостоянии с вирусом "та дозировка, которую можно использовать для человека".
От паразитов и коронавируса?
Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов в беседе с Москвой 24 рассказал, что противопаразитарный препарат ивермектин в основном применяется в ветеринарии.
"В России в сфере медицины он зарегистрирован как препарат для наружного применения. Для людей применяется в ограниченном спектре показаний: его используют для лечения дерматологических заболеваний. В частности, он лечит розацеа (хроническое заболевание кожи, при котором образуются различные высыпания. – Прим. ред.)", – объяснил специалист.
Беспалов добавил, что о противовирусной активности препарата говорить рано, поскольку изучение вопроса только началось.
По словам эксперта, этап клинических испытаний лекарства может быть сокращен за счет того, что средство не новое. "Поскольку препарат известный, то можно ограничиться сокращенной программой, но в любом случае потребуется от полугода и дольше", – заключил он.
В свою очередь, директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии НИОКР Денис Колбасов согласился с мнением о небезопасности использования препарата без клинических испытаний.
"Исследования, которые проведены на культуре клеток, были направлены на изучение вируса... Думаю, это все-таки предварительные научные данные, которые далеки от практического применения", – объяснил эксперт.
Колбасов подчеркнул, что даже при всей сложности нынешней ситуации с COVID-19 есть определенный порядок действий для принятия решений, связанных с внедрением новых лекарств.
"Действия регулируются национальными законодательствами стран, где будут проводиться клинические испытания. Эти вопросы лучше обсуждать с органами здравоохранения, которые должны согласовать проведение таких испытаний", – заключил собеседник Москвы 24.
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