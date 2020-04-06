Эксперты рассказали, что поможет прекратить пандемию коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, что самым эффективным способом профилактики коронавирусной инфекции является вакцинация. На данный момент над созданием вакцины трудятся специалисты во многих странах мира. В первую очередь она поможет обезопасить себя тем, кто еще не успел переболеть COVID-19. Разбираемся, способна ли прививка победить пандемию коронавируса и какие еще существуют перспективные разработки.



Вакцина всему голова?

Фото: ТАСС/DPA/DARRYL DYCK

Заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что наиболее эффективным методом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, является вакцинация.





Александр Горелов замдиректора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ничего другого человечество не изобрело к настоящему моменту. Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни.

По его словам, около 20 компаний, среди которых и российские, уже разрабатывают вакцину. Однако специалисты столкнулись с серьезной проблемой: лабораторных животных, которые были бы чувствительны к коронавирусу, нет. Этот фактор в том числе оттягивает сроки появления препарата, пояснил Горелов. Он также отметил, что вакцинация от гриппа не спасает от коронавирусной инфекции.

Известно, что в России вакцина станет доступной не раньше чем через 11 месяцев. Об этом рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она пояснила, что ФМБА разработало "семь прототипов рекомбинантной вакцины, собранной генно-инженерным способом из рекомбинантных белков, на каждом из которых есть эпитопы, места связывания с вирусом".

Вместе с тем ученые также делают ставку на антитела против COVID-19, которые вырабатываются у перенесших болезнь людей. В частности, в США уже взяли на вооружение методику переливания плазмы выздоровевших пациентов для лечения заразившихся. Специалисты считают, что содержащиеся в плазме донора антитела будут способствовать более быстрой очистке организма больного от вирусных частиц.



Когда создадут вакцину от коронавируса

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило данную методику с одной оговоркой. Применяют ее только в отношении самых тяжелых больных. К слову сказать, китайские медики для лечения COVID-19 также активно использовали плазму крови выздоровевших. Российские ученые, в свою очередь, тоже высказались за создание центров по сбору плазмы пациентов, победивших коронавирусную инфекцию.

Еще одно перспективное направление в противостоянии с COVID-19 – это препараты, применявшиеся ранее для борьбы с другими болезнями. Например, Федеральное медико-биологическое агентство России разработало схему лечения при тяжелой коронавирусной пневмонии, основанную на применении "Даларгина". Препарат зарегистрирован как лекарство для заживления трофических язв, а также защиты органов и тканей: поджелудочной железы, легких и печени. Стартуют клинические исследования этой методики.

Кроме того, сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает результатов исследований относительно эффективности препаратов для лечения ВИЧ против COVID-19. Речь идет о комбинации ритонавира и лопинавира. При этом Минздрав России и Роспотребнадзор уже включили эти медикаменты в список рекомендованных для лечения коронавируса.

Вместе с тем специалисты рассматривают и лекарства от малярии. Например, в США FDA выдало разрешение лечить пациентов с коронавирусной инфекцией противомалярийными препаратами: гидроксихлорохином и хлорохином.

Что поможет победить коронавирус?

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко рассказал Москве 24, что создание вакцины – действительно большой шаг в борьбе с болезнью.

"Сейчас их активно разрабатывают во всем мире, в том числе в России. По прогнозам, это может занять несколько месяцев, потому что для внедрения в качестве профилактики требуется проведение клинических испытаний", – пояснил специалист.

При этом наравне с вакциной необходимо разработать эффективное лекарство для больных COVID-19, отметил Бутенко. Однако, по его словам, для лечения вирусных инфекций очень редко подбирают и находят эффективное средство, которое влияет на возбудителя именно этой болезни. Поэтому важную роль имеет коллективный иммунитет.





Александр Бутенко завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ У большей части людей эта болезнь проходит или без симптомов, или в очень легкой форме. И люди приобретают иммунитет, при котором повторных случаев не должно быть.

"Когда оказывается, что за счет этого механизма коллективный иммунитет достигает 60%, то это настолько ограничит возможность дальнейшего распространения, что вспышка эпидемии или пандемии самоликвидируется. Это происходит при большинстве крупных эпидемий, например так было при лихорадке Зика, которая охватила в Южной Америке больше миллиона жителей из разных стран", – сказал Бутенко.



Собеседник Москвы 24 добавил, что метод переливания плазмы крови от пациентов, победивших COVID-19, еще болеющим также многообещающий.

"Вырабатываются защитные антитела, которые при введении глобулина или плазмы переболевших людей теоретически будут существенным способом лечения или, по крайней мере, облегчения тяжести болезни", – подчеркнул вирусолог.





Александр Бутенко завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Однако, согласно исследованиям, при лечении ближневосточного коронавируса при таком методе был очень низкий уровень антител, сыворотка оказалась там неэффективной.

В свою очередь, врач-эксперт Тимур Пестерев в разговоре с Москвой 24 добавил, что, кроме создания вакцины и лекарственных средств, сейчас важно соблюдать жесткий карантин и режим самоизоляции.

"Пока лекарства не прошли испытания, об их эффективности рано говорить. А вот более широкий охват по диагностированию коронавирусной инфекции с помощью тестов всегда лучше для ускоренной борьбы с болезнью", – заключил специалист.

