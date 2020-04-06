ФМБА разработало схему лечения при тяжелой коронавирусной пневмонии

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Федеральное медико-биологическое агентство России разработало схему лечения при тяжелой коронавирусной пневмонии, сопровождающейся дыхательной недостаточностью, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

В таких случаях предлагается применять препарат "Даларгин". Препарат уже зарегистрирован в России как лекарство для заживления трофических язв и защиты органов и тканей – легких, печени и поджелудочной железы.

В пресс-службе отметили, что исследования на животных показали, что введение препарата позволило существенно повысить выживаемость, выживали при разных схемах введения препарата от 70 до 100% животных.

С учетом хорошей переносимости и безопасности "Даларгина", доказанных в регистрационных исследованиях, ФМБА начинает проведение клинических исследований.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России подсчитают число человек с иммунитетом к коронавирусной инфекции. Исследование будет проводиться в Москве и Подмосковье, поскольку именно здесь зафиксировано широкое распространение COVID-19.

За сутки в РФ подтверждено 954 случая коронавирусной инфекции. Больше всего приходится на Москву – 591, в Московской области зарегистрировали 82.

