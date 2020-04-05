В РФ подсчитают число человек с иммунитетом к коронавирусной инфекции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роспотребнадзор установит, сколько россиян уже получили иммунитет к коронавирусной инфекции. Планами поделилась глава ведомства Анна Попова во время эфира на телеканале "Россия 1".

"На следующей неделе регистрируем тест-систему, ее сделал "Вектор", она определяет антитела", – уточнила Попова.

Она добавила, что исследование будет проводиться в Москве и Подмосковье. Местом проведения выбрали столицу и область, потому что там было зафиксировано широкое распространение COVID-19.

Кроме того, исследовательские работы запланированы в тех места, где не регистрировали случаев заражения.

Планируется, что систематизировать данные по иммунитету граждан РФ к коронавирусу станет возможным спустя 10 дней после тестирования.

Согласно данным ВОЗ, в мире заражено уже более 1,2 миллиона человек, инфицированных COVID-19, свыше 64 тысяч скончалось, вылечилось более 240 тысяч человек. Всего в 79 регионах России на сегодняшний день зарегистрировано 5389 случаев коронавирусной инфекции.