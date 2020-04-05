В ВОЗ рассказали о "самом явном" симптоме коронавирусной инфекции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первым симптомом заражения коронавирусной инфекцией считается высокая температура. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в ходе интервью телеканалу "Россия 1".

"Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит", – поделилась Харрис.

По ее словам, со временем заболевшие начинают чувствовать озноб.

Как отмечают в ВОЗ, самым главным симптом заражения COVID-19 будет лихорадка, сопровождающаяся температурой более 38 градусов. Оказалось, что с высокой температурой сталкиваются свыше 90% пациентов.

Согласно данным ВОЗ, в мире заражено уже более 1,2 миллиона человек, инфицированных COVID-19, свыше 64 тысяч скончалось, вылечилось более 240 тысяч человек. Всего в 79 регионах России на сегодняшний день зарегистрировано 5389 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее Минздрав дал рекомендации работодателям на фоне ситуации с COVID-19.

Кроме того, недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал новые поручения, направленные на предотвращение распространения коронавируса.