Мишустин дал новые поручения для борьбы с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал новые поручения, направленные на предотвращение распространения коронавируса.

Меры были утверждены на заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, документ размещен на сайте правительства.

В соответствии с документом, министерство здравоохранения обязано перевести в другие клиники пациентов, которые находятся в федеральных медучреждениях. В дальнейшем их перепрофилируют для зараженных COVID-19.

Кроме того, Минкомсвязи и МИД нужно будет разработать единую информационную систему для идентификации людей, приезжающих в РФ.

Помимо того, согласно документу, утвержденному Мишустиным, Минпромторгу дано поручение обеспечивать средствами защиты медицинские организации и соответствующие службы. Данная мера должна выполняться в приоритетном порядке, говорится в поручении.

Согласно данным ВОЗ, в мире заражено уже более 1,2 миллиона человек, инфицированных COVID-19, свыше 64 тысяч скончалось, вылечилось более 240 тысяч человек.

Всего в 79 регионах России на сегодняшний день зарегистрировано 5389 случаев коронавирусной инфекции. За сутки из больниц выписали 22 человека, за весь период – 355. За сутки умерло два пациента в Москве. За весь период по России скончались 45 человек.