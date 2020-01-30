Минздрав посоветовал лекарства для лечения коронавируса

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Три лекарственных препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавируса нового типа. Это следует из рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора.

При лечении коронавирусной инфекции у взрослых следует применять "Рибавирин", "Лопинавир/Ритонавир" и Рекомбинантный интерферон бета-1b, уточняется в документе.

"Рибавирин" является противовирусным средством, которое проникает в инфицированные клетки и снижает вирусную нагрузку на организм. "Лопинавир" и "Ритонавир" – это препараты для лечения ВИЧ-инфекции. Рекомбинантный интерферон бета-1b применяется для лечения рассеянного склероза.

Вспышка пневмонии была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря, возбудителем стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, число зараженных превысило 7 тысяч человек.

В России активно принимаются меры по борьбе с распространением коронавируса. Минздрав направил в регионы временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению нового вируса.

Российские ученые совместно с китайскими врачами разработали программу искусственного интеллекта для диагностики и лечения коронавируса. С данной программой больницы регионов смогут быстрее диагностировать заболевание и выбирать наиболее оптимальную терапию в зависимости от стадии болезни.