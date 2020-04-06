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Общество

17:54

Глава Минздрава призвал россиян носить маски

общество власть

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире Первого канала рассказал, что людям стоит носить маски на улице для защиты от нового коронавируса, но они необязательно должны быть медицинскими.

"Можно использовать маски, изготовленные самостоятельно, фактически они просто сдерживают распространение воздушно-капельным путем, в том числе вируса", – отметил Мурашко.

Он пояснил, что к медицинской маске предъявляются особые требования, когда она используется для медицинской манипуляции, в том числе хирургического вмешательства.

Также Мурашко призвал россиян не пытаться лечить коронавирус алкоголем. "Попытка лечить это все алкоголем однозначно приводит к более худшей ситуации", – подчеркнул министр.

За сутки в РФ подтверждено 954 случая коронавирусной инфекции. Больше всего приходится на Москву – 591, в Московской области зарегистрировали 82.

В Подмосковье начали шить многоразовые медицинские маски

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