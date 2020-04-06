Глава Минздрава призвал не лечиться от коронавируса алкоголем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал россиян не пытаться лечить коронавирус алкоголем. В эфире программы "Познер" на Первом канале он заявил, что это приводит к ухудшению ситуации.

Отвечая на вопрос журналиста, действительно ли алкоголь и табак убивают коронавирус, он ответил, что это не так.

"Попытка лечить это все алкоголем однозначно приводит к более худшей ситуации", – подчеркнул министр.

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн заявил, что употребление спиртных напитков в период самоизоляции для расслабления и поднятия настроения может обернуться запоем.

Он пояснил, что утрачивается способность наслаждаться жизнью без стимуляции, потому что снижается настроение, усиливаются раздражение и вспыльчивость.

Брюн отметил, что употребление алкогольных напитков в период лечения коронавируса может привести к различным осложнениям. По его словам, нетрезвый человек не может правильно выполнять рекомендации врача, также алкоголь изменяет действие любых лекарств, и при наличии в организме этилового спирта и продуктов его распада препараты не действуют должным образом.