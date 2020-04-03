Москвичей призвали не употреблять алкоголь в условиях самоизоляции

Фото: depositphotos/Sonar

Употребление спиртных напитков в период самоизоляции для расслабления и поднятия настроения может обернуться запоем, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.

"Субъективно приятные реакции, которые вызывает алкогольная интоксикация, неестественны и непродолжительны. Человек быстро адаптируется к транквилизирующим эффектам этилового спирта, и для достижения желаемого эффекта день ото дня требуется повышение доз алкоголя, а трезвое состояние становится дискомфортным", – рассказал Брюн Агентству "Москва".

Он пояснил, что утрачивается способность наслаждаться жизнью без стимуляции, потому что снижается настроение, усиливаются раздражение и вспыльчивость.

Брюн отметил, что употребление алкогольных напитков в период лечения коронавируса может привести к различным осложнениям. По его словам, нетрезвый человек не может правильно выполнять рекомендации врача, также алкоголь изменяет действие любых лекарств, и при наличии в организме этилового спирта и продуктов его распада препараты не действуют должным образом.

Ранее общественники предложили премьер-министру Михаилу Мишустину ввести ограничение на продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса. Идея заключается в том, чтобы гражданин за один поход в магазин мог купить не более литра алкоголя крепче девяти градусов. Согласно инициативе, подобный запрет должен действовать до 1 мая.