Эксперт прокомментировал запрет на продажу алкоголя из-за коронавируса

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Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с Москвой 24 заявил, что запрещать продажу алкогольной продукции на фоне пандемии коронавируса нельзя. По его мнению, это лишит людей дезинфицирующего средства и приведет к появлению черного рынка.
Шапкин считает, что водка, как и другие крепкие напитки, может заменять антисептики, что на фоне дефицита последних крайне актуально.
Он отметил, что, согласно исследованиям шведских и немецких ученых, сорокаградусный напиток убивает вирус не хуже, чем 60-градусные растворы. Водку можно использовать для дезинфекции рук, дверных ручек и прочих поверхностей.
"Водка вполне походит для дезинфекции, как и коньяк, виски и текила. Даже на этом основании запрещать продажу крепкого алкоголя ни в коем случае не надо", – заявил эксперт.
Шапкин привел в пример страны Запада. Он рассказал, что в штате Нью-Йорк закрыто все, кроме АЗС, продуктовых магазинов, аптек и алкомаркетов. Эксперт заявил о выросшем спросе на спиртосодержащую продукцию в связи с пандемией COVID-19.
Также руководитель центра уверен, что запрет на продажу крепкого алкоголя приведет к появлению черного рынка.
"Это уход рынка в тень, это уход от акцизов. Это потери бюджета, это бесконтрольное распространение спиртосодержащих жидкостей, которые не прошли необходимые процедуры сертификации", – считает Шапкин.
Он напомнил, что сейчас запретить продажу алкоголя можно на муниципальном уровне. По его мнению, если региональные власти сочтут алкоголь опасным в данной эпидемиологической ситуации, то у них есть сейчас все полномочия убрать его с прилавков магазинов. "Делать это на федеральном уровне просто не имеет смысла", – считает эксперт.
Ранее член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести ограничение на продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. В России зарегистрировано 840 человек с коронавирусом.
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