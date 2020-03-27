Кабмин просят ограничить продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса

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Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести ограничение на продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.

Его идея заключается в том, чтобы гражданин за один поход в магазин мог купить не более литра алкоголя крепче девяти градусов. Такой запрет, по его мнению, должен действовать до 1 мая.

Хамзаев напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее призвала воздержаться от употребления алкоголя на время борьбы с распространением коронавируса.

"Правительство Российской Федерации правомочно вводить подобные ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя", – заключил он.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией, может протекать тяжелее у людей, употребляющих алкоголь и курящих сигареты.

По его словам, спиртное в этой ситуации очень опасно. Пациенты, которые занимаются самолечением алкоголем, будут иметь более серьезные последствия, как и курильщики, подчеркнул министр.

Врач-нарколог Василий Шуров ранее заявил, что спиртовые растворы помогают эффективно бороться с инфекциями, но применять их внутрь нельзя. В соответствии с рекомендациями ВОЗ наиболее эффективным способом профилактики считается регулярная обработка рук спиртосодержащим антисептиком, объяснил он.

Член комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко призвала ограничить употребление спиртных напитков из-за коронавируса. Она заявила, что это может негативно сказаться на способности клеток мозга нормально передавать сигналы, а это влияет на речь, координацию, восприятие реальности и многое другое.

Кусайко считает, что в настоящее время нужно заниматься укреплением иммунитета. А отрицательное воздействие спиртного на иммунную систему доказано, добавила она.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось.

В России за все время медицинских наблюдений зафиксировали 840 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, 25 марта стало известно о двух пожилых пациентах, скончавшихся в результате осложнений, вызванных инфицированием COVID-19.