Коронавирусная инфекция: как распознать симптомы болезни

В Минздраве России рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о том, что человек заболел коронавирусной инфекцией. В их числе повышение температуры и кашель. Разбираемся, какие еще признаки могут указывать на заражение COVID-19 и как действовать, если вы подозреваете, что заболели.



Прислушаться к своему организму

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стоит отметить, что самостоятельно определить наличие вируса в организме невозможно. После контакта с инфицированным человеком первые симптомы могут проявиться в течение 14 дней. При этом зачастую они похожи на простуду или грипп.

В Минздраве России выделили главные признаки, которые могут указывать на заболевание COVID-19: повышение температуры, сухой или с небольшим количеством мокроты кашель, одышка, ощущение сдавленности в грудной клетке.

Есть и другие симптомы, но они встречаются реже: головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота и рвота, а также повышенное сердцебиение. Отмечается, что эти признаки могут наблюдаться даже при отсутствии повышения температуры тела.



495 человек . За минувшие сутки было зафиксировано 57 новых случаев заражения в 14 российских регионах. Что касается общемировой статистики, то, согласно информации ВОЗ, к настоящему моменту было подтверждено более 334 тысяч случаев.

По данным на 24 марта, в России число зараженных коронавирусом выросло до. За минувшие сутки было зафиксировано 57 новых случаев заражения в 14 российских регионах. Что касается общемировой статистики, то, согласно информации ВОЗ, к настоящему моменту было подтверждено более 334 тысяч случаев.

Как проявляются легкая и тяжелая формы COVID-19

О новом потенциальном симптоме COVID-19 рассказали специалисты Британской ассоциации оториноларингологии (ENT UK). Эксперты предположили, что заболевание может сопровождаться полной или частичной потерей обоняния, то есть аносмией или гипосмией.

Врач-терапевт Елена Карякина в беседе с Москвой 24 рассказала, что о новых симптомах, помимо тех, которые указаны на официальном сайте Минздрава России, говорить с уверенностью рано, поскольку на этот счет пока нет убедительных исследований.

"На данный момент известно, что заболевание маскируется под ОРВИ. Появляется слабость, утомляемость, головная боль, повышение температуры до той или иной степени", – пояснила эксперт.





Елена Карякина врач-терапевт Дальнейшее развитие – ухудшение заболевания: появляется кашель с возможным развитием одышки и дыхательной недостаточностью. Это то, что пока точно известно.

По словам Карякиной, предсказать последствия коронавирусной инфекции для организма сложно, поскольку все зависит от его индивидуальных особенностей.

"Зависит от того, насколько человек здоров, как организм реагирует на ту или иную новую болезнь. Это было всегда и касается не только данной инфекции", – добавила она.





Елена Карякина врач-терапевт Призываю всех сидеть дома и минимизировать контакты. Об этом уже столько сказано и написано, что, думаю, пора принять во внимание.

рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции : На официальном сайте Минздрава даны следующие Необходимо по возможности сократить посещение общественных мест. Сюда относятся магазины, ТЦ, банки и МФЦ. Кроме того, следует избегать поездок на общественном транспорте, особенно в часы пик; Не прикасайтесь к лицу грязными руками. Вирус способен проникать в организм человека через слизистые глаз, носа и рта. Именно поэтому руки надо мыть постоянно и очень тщательно; При себе лучше иметь одноразовые бумажные платочки. При чихании и кашле прикрывать ими рот, а затем сразу же выбрасывать; Для дизинфекции следует применять влажные салфетки. Ими можно протирать предметы, которые были с вами в общественных местах. Например, ваш мобильный телефон; Если ваши родственники по возвращении из-за рубежа чувствуют недомогание, то ограничьте с ними контакт. Следует настоять на том, чтобы они обязательно обратились к врачу; Если недомогание чувствуете вы сами, то останьтесь дома и вызовите врача. Ни в коем случае не надо посещать медицинское учреждение лично. Ели ваши близкие недавно вернулись из-за границы, то об этом следует оповестить врача. Он назначит анализы на коронавирусную инфекцию; Соблюдайте рекомендации врача по лечению имеющихся у вас хронических заболеваний.



Соболева Илона, Ефимова Мария