Коронавирусная инфекция: как распознать симптомы болезни

В Минздраве России рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о том, что человек заболел коронавирусной инфекцией. В их числе повышение температуры и кашель. Разбираемся, какие еще признаки могут указывать на заражение COVID-19 и как действовать, если вы подозреваете, что заболели.
Прислушаться к своему организму
Стоит отметить, что самостоятельно определить наличие вируса в организме невозможно. После контакта с инфицированным человеком первые симптомы могут проявиться в течение 14 дней. При этом зачастую они похожи на простуду или грипп.
В Минздраве России выделили главные признаки, которые могут указывать на заболевание COVID-19: повышение температуры, сухой или с небольшим количеством мокроты кашель, одышка, ощущение сдавленности в грудной клетке.
Есть и другие симптомы, но они встречаются реже: головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота и рвота, а также повышенное сердцебиение. Отмечается, что эти признаки могут наблюдаться даже при отсутствии повышения температуры тела.
Как проявляются легкая и тяжелая формы COVID-19
О новом потенциальном симптоме COVID-19 рассказали специалисты Британской ассоциации оториноларингологии (ENT UK). Эксперты предположили, что заболевание может сопровождаться полной или частичной потерей обоняния, то есть аносмией или гипосмией.
Врач-терапевт Елена Карякина в беседе с Москвой 24 рассказала, что о новых симптомах, помимо тех, которые указаны на официальном сайте Минздрава России, говорить с уверенностью рано, поскольку на этот счет пока нет убедительных исследований.
"На данный момент известно, что заболевание маскируется под ОРВИ. Появляется слабость, утомляемость, головная боль, повышение температуры до той или иной степени", – пояснила эксперт.
По словам Карякиной, предсказать последствия коронавирусной инфекции для организма сложно, поскольку все зависит от его индивидуальных особенностей.
"Зависит от того, насколько человек здоров, как организм реагирует на ту или иную новую болезнь. Это было всегда и касается не только данной инфекции", – добавила она.
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