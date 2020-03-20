Врач-нарколог рассказал, помогает ли алкоголь в борьбе с вирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Врач-нарколог Василий Шуров рассказал в интервью радио Sputnik о том, помогает ли спирт при борьбе с вирусом. По словам сердечно-сосудистого хирурга и кардиолога, спиртовые растворы помогают эффективно бороться с инфекциями, но применять их внутрь нельзя.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ, наиболее эффективным способом профилактики считается регулярная обработка рук спиртосодержащим антисептиком. Как объяснил Шуров, если человек выпьет спирта, а потом заразится инфекцией, то алкогольная интоксикация пагубно скажется на самочувствии.

"Водка не поможет от коронавируса, ну только если умрешь счастливым в опьянении – и все. Если водкой протирать разные поверхности и руки, то вирусу придется несладко", – сказал медик. При этом напитки, содержащие алкоголь, ослабляют работу печени, подчеркнул Шуров.

Ко всему прочему, нарколог напоминает, что все рекомендации, нужные для профилактики инфекции, известны давно. Ими являются мытье рук, воздержание от посещения массовых мероприятий.

"Выпивать из-за коронавируса – это путать причину и повод", – заключил медицинский специалист .

Количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи выздоровело. Согласно сведениям на 20 марта, в России 253 пациента с COVID-19.