Минздрав назвал главную угрозу для здоровья во время карантина

Фото: depositphotos/belchonock

Россиян, которые решили самоизолироваться или которых отправили на удаленную работу из-за распространения коронавируса, призвали следить за питанием, сообщает газета "Известия".

Как заявил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян, таким гражданам следует сократить калорийность суточного рациона в среднем на 200–300 килокалорий, чтобы не набрать лишний вес.

Он обратил внимание, что столько калорий содержатся, к примеру, в бутерброде с колбасой или двойной порции салата с майонезом. Диетолог добавил, что опасным для фигуры в природ карантина может быть снижение физической активности.

В свою очередь, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин заявил, что главной угрозой при изоляции может стать рост потребления алкоголя из-за отсутствия необходимости ходить на работу. Он отметил, что, судя по тележкам в супермаркетах, многие граждане садятся на "очень рискованную углеводную диету".

Врач-диетолог Алексей Ковальков не советует садиться на жесткую диету. По его мнению, в рацион можно включить немного сала или сливочного масла, а также перловую кашу.

Она напомнил, что если начать паниковать из-за набора лишнего веса, будет вырабатываться гормон кортизол, который способствует большему накоплению жира.

Японский врач-инфекционист ранее рассказал, что приемлемое расстояние между людьми при COVID-19 должно составлять от 1,5 до двух метров.

Медицинский психолог Депздрава предупредил, что боязнь заразиться коронавирусом может привести к панике и болезненным переживаниям.

Главврач столичной больницы № 71 Александр Мясников предположил, что эпидемия сойдет на нет к середине апреля. Однако повторная вспышка может произойти осенью.

Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199. Из них 188 – граждане РФ, 11 – иностранцы. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 248 пациентов скончались, выздоровело более 71 тысячи.

