Минздрав назвал главную угрозу для здоровья во время карантина

Фото: depositphotos/belchonock
Россиян, которые решили самоизолироваться или которых отправили на удаленную работу из-за распространения коронавируса, призвали следить за питанием, сообщает газета "Известия".
Как заявил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян, таким гражданам следует сократить калорийность суточного рациона в среднем на 200–300 килокалорий, чтобы не набрать лишний вес.
Он обратил внимание, что столько калорий содержатся, к примеру, в бутерброде с колбасой или двойной порции салата с майонезом. Диетолог добавил, что опасным для фигуры в природ карантина может быть снижение физической активности.
В свою очередь, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин заявил, что главной угрозой при изоляции может стать рост потребления алкоголя из-за отсутствия необходимости ходить на работу. Он отметил, что, судя по тележкам в супермаркетах, многие граждане садятся на "очень рискованную углеводную диету".
Врач-диетолог Алексей Ковальков не советует садиться на жесткую диету. По его мнению, в рацион можно включить немного сала или сливочного масла, а также перловую кашу.
Она напомнил, что если начать паниковать из-за набора лишнего веса, будет вырабатываться гормон кортизол, который способствует большему накоплению жира.
Японский врач-инфекционист ранее рассказал, что приемлемое расстояние между людьми при COVID-19 должно составлять от 1,5 до двух метров.
Медицинский психолог Депздрава предупредил, что боязнь заразиться коронавирусом может привести к панике и болезненным переживаниям.
Главврач столичной больницы № 71 Александр Мясников предположил, что эпидемия сойдет на нет к середине апреля. Однако повторная вспышка может произойти осенью.
Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199. Из них 188 – граждане РФ, 11 – иностранцы. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.
Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 248 пациентов скончались, выздоровело более 71 тысячи.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: