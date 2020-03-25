Эпидемиолог рассказал, могут ли алкоголь и сигареты усугубить течение COVID-19

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Доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров заявил Москве 24, что нет никаких оснований считать, что курильщики и люди, употребляющие алкоголь, находятся в зоне риска заражения COVID-19 и тяжелее перенесут болезнь.

Он заявил, что таких статистических данных просто не существует.



Игорь Гундаров доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Никаких доказательств его выводов нет и не может быть. Исследования по коронавирусу не проводились на эту тему. Не сравнивали курильщиков, употребляющих алкоголь, и людей, страдающих подобными привычками.



Профессор рассказал, что специалисты провели анализ профилактических программ за последние 50 лет. Оказалось, что отказ от курения не снижает смертность от вирусов.

"Отказ от злоупотребления алкоголем вообще увеличивает смертность. Там так называемая О-образная связь. Как подкова. Смертность увеличивается у тех, кто много пьет, и у тех, кто вообще не пьет", – заявил Гундаров.



Игорь Гундаров доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Это пандемия страха. К сожалению, если министр так сказал, то он поддался этому страху. На самом деле доказательств нет.



Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что алкоголь и сигареты могут усугубить течение болезни, вызванной коронавирусом. По его словам, спиртное в этой ситуации очень опасно. Пациенты, которые занимаются самолечением алкоголем, будут иметь более серьезные последствия, как и курильщики, подчеркнул министр.

Также член комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко призвала граждан ограничить употребление спиртных напитков из-за коронавируса. Она отметила, что легализация алкоголя через интернет может обернуться негативными последствиями.

Число случаев заражения COVID-19 в России возросло до 495 человек. За последние сутки зафиксировано 57 случаев в 14 регионах. В Москве количество заразившихся достигло 290 человек.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось.