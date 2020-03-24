Минтруд представит предложения по приостановке лечения в санаториях в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Минтруд РФ должен будет представить предложения о приостановке организации санаторно-курортного лечения в 2020 году, передает ТАСС.
Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Среди принятых решений – поручение Минтруду совместно с Фондом социального страхования представить в правительство предложения по приостановлению организации лечения в санаториях отдельных категорий граждан. Инициативы должны быть озвучены до 24 марта. Меры связаны со сложившейся эпидемиологической обстановкой.
Кабмин также поручил регионам закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры и проработать запрет на курение кальянов.
Минтранс должен будет проработать возможность размещать граждан, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в объектах вблизи аэропортов. Роспотребнадзору будет необходимо дать информацию о наличии в регионах стационаров, способных принять возвращающихся из стран с коронавирусом. МИД представит данные о странах, которые планируют ограничить воздушные перевозки.
Сергей Собянин отмечал, что за десять дней порядка миллиона человек прибыло в Россию из-за рубежа. Он обратил внимание, что заболевание показывает высокую динамику распространения.
Число случаев заражения COVID-19 в России возросло до 495 человек. За последние сутки зафиксировано 57 случаев в 14 регионах. В Москве количество заразившихся коронавирусом достигло 290 человек.
По сведениям ВОЗ, в мире заражено более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия ускоряется.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: