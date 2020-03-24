Минтруд представит предложения по приостановке лечения в санаториях в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Минтруд РФ должен будет представить предложения о приостановке организации санаторно-курортного лечения в 2020 году, передает ТАСС.

Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Среди принятых решений – поручение Минтруду совместно с Фондом социального страхования представить в правительство предложения по приостановлению организации лечения в санаториях отдельных категорий граждан. Инициативы должны быть озвучены до 24 марта. Меры связаны со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

Кабмин также поручил регионам закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры и проработать запрет на курение кальянов.

Минтранс должен будет проработать возможность размещать граждан, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в объектах вблизи аэропортов. Роспотребнадзору будет необходимо дать информацию о наличии в регионах стационаров, способных принять возвращающихся из стран с коронавирусом. МИД представит данные о странах, которые планируют ограничить воздушные перевозки.

Сергей Собянин отмечал, что за десять дней порядка миллиона человек прибыло в Россию из-за рубежа. Он обратил внимание, что заболевание показывает высокую динамику распространения.

Число случаев заражения COVID-19 в России возросло до 495 человек. За последние сутки зафиксировано 57 случаев в 14 регионах. В Москве количество заразившихся коронавирусом достигло 290 человек.

По сведениям ВОЗ, в мире заражено более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия ускоряется.