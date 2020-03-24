В России изучат возможность размещения прибывших граждан рядом с аэропортами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министерство транспорта РФ совместно с Роспотребнадзором исследует возможность размещения граждан, вернувшихся из других стран, рядом с аэропортами, сообщает ТАСС.

Соответствующее поручение ведомства получили от Оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

"Минтрансу России совместно с Роспотребнадзором проработать возможность размещения граждан, вернувшихся из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, в объектах, расположенных вблизи аэропортов", – указали на сайте правительства России.

В Москве продолжает действовать режим повышенной готовности. В столичные аэропорты продолжают прибывать россияне, которые не могли покинуть территорию других стран. Так, 23 марта 461 гражданин РФ вернулся из Марокко спецрейсом.

Сергей Собянин на совещании с Владимиром Путиным проинформировал, что 1 миллион человек вернулся в Россию из зарубежных стран за последние десять дней. Эвакуацией россиян с территории иностранных государств занимается рабочая группа, сформированная Росавиацией.