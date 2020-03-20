Росавиация сформировала рабочую группу для эвакуации граждан из-за рубежа

16:19
Фото: ТАСС/Игорь Онучин
Росавиация сформировала рабочую группу для координации эвакуации граждан России из зарубежных стран в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
"В Росавиации сформирована рабочая группа в целях координации работ по перевозке российских граждан воздушным транспортом с территорий иностранных государств на территорию РФ в связи с введенными ограничениями, направленными на предотвращение распространения коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.
Отмечается, что каждый день будет осуществляться взаимодействие с авиакомпаниями, авиационными властями, загранучреждениями МИД РФ для оперативного решения вопросов перевозки россиян.
20 марта аэропорт Шереметьево закрыл терминалы E и С. С 0:00 рейсы перевели в терминалы D и F. Речь идет как о прилете, так и о вылете.
Введены временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ. Приостановлено авиасообщение между Россией и Сербией. Ограничены полеты в страны ЕС, Швейцарию и Норвегию.
До 30 апреля отменены полетные программы на Кипр. До 1 мая не смогут въехать в Россию иностранцы.
"Аэрофлот" приостановил свои рейсы в Египет, Ливан и Венгрию, а также в 16 городов Европы и Центральной Азии. "Победа" временно перестала летать в Черногорию.
В аэропорту Внуково выделили отдельный маршрут встречи прилетевших из стран со сложной эпидемиологической обстановкой.
Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. Между тем число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199.
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