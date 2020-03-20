Росавиация сформировала рабочую группу для эвакуации граждан из-за рубежа

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Росавиация сформировала рабочую группу для координации эвакуации граждан России из зарубежных стран в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.



"В Росавиации сформирована рабочая группа в целях координации работ по перевозке российских граждан воздушным транспортом с территорий иностранных государств на территорию РФ в связи с введенными ограничениями, направленными на предотвращение распространения коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый день будет осуществляться взаимодействие с авиакомпаниями, авиационными властями, загранучреждениями МИД РФ для оперативного решения вопросов перевозки россиян.

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