Скворцова назвала срок создания вакцины против коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что вакцину от коронавируса, которая будет готова к применению, разработают не раньше чем через 11 месяцев.

Кроме того, она отметила, что сотрудники ведомства создали семь прототипов вакцины. Ее разработали, применив генно-инженерный метод.

"На сегодняшний день Федеральное медико-биологическое агентство разработало семь прототипов рекомбинантной вакцины, собранной генно-инженерным способом из рекомбинантных белков, на каждом из которых есть эпитопы, места связывания с вирусом", – рассказала Скворцова в эфире Первого канала.

Она добавила, что следующей задачей агентства является выбор наиболее эффективного прототипа.

"Наша задача из семи прототипов выбрать самый эффективный. Данная работа сначала проводится в режиме компьютерного моделирования, с понедельника она переходит уже на площадку Центра микробиологии министерства обороны, который сертифицирован к работе с биопатогенами второго класса заражения", – отметила Скворцова.

Она рассказала, что в июле в агентстве планируют закончить испытания и начать доклинические исследования.

"Мы планируем выйти на первую и вторую фазу в конце текущего года – первом квартале следующего", – подчеркнула Скворцова.

23 марта глава ФМБА рассказала, что разработка вакцины от коронавируса прошла первую стадию. Кроме того, Скворцова отметила, что эксперты агентства разрабатывают схемы лечения наиболее тяжелых форм заболевания, вызванных COVID-19.

В настоящий момент в России зафиксировано 1036 случаев заражения коронавирусом. Четыре человека скончались в результате инфицирования COVID-19. 45 человек выздоровели.