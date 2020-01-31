В России нет проблем с лекарствами и защитными средствами – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Проблем с лекарствами и защитными средствами из-за коронавируса в аптеках России нет. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

"У нас нет проблем с защитными средствами, лекарствами, все есть. Не надо беспокоиться, заниматься скупкой", – цитирует Агентство "Москва" слова Голиковой.

Ранее стало известно, что в России выявлены первые два человека с симптомами нового коронавируса. Это произошло в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших являются гражданами Китая.

В Роспотребнадзоре уточнили, что состояние заболевших стабильное, без клинических проявлений и без температуры. Глава ведомства Анна Попова отметила, что риска дальнейшего распространения коронавируса в РФ нет.

Правительство РФ начнет эвакуацию граждан России из Китая. По предварительным данным, в Ухане находятся 300 человек, в провинции Хубэй – 341. На Хайнане остается около 2 665 россиян.

Россия закрывает авиасообщение с Китаем, кроме регулярных рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Москва обратится к Пекину с просьбой сохранить чартерные рейсы. Это необходимо для вызова россиян по их желанию, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, сейчас в России активно работают над созданием вакцины от коронавируса. Она добавила, что на данный момент неизвестно, сколько на ее разработку уйдет времени, выразив надежду на помощь китайских специалистов.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова распорядилась создать при организации координационный центр для борьбы с новой формой пневмонии. Созданный агентством центр будет транслировать решения штаба правительства РФ через медицинские, санитарные и научные организации ФМБА России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин накануне подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке. Аналогичная мера действует и на нескольких других участках государственных рубежей.

Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Погибли 213 человек, а число зараженных достигло 9 692.