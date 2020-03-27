Число случаев заражения коронавирусом в РФ выросло до 1036 человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Общее число заболевших коронавирусом в России перевалило за тысячу, достигнув 1036 человек, сообщили в Оперштабе по предупреждению и борьбе с коронавирусом.

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 16 регионах страны. В Москве выявили 157 новых случаев, 8 – в Подмосковье, еще 12 выявлено в Крыму.

Один человек с коронавирусом умер в Москве. Число вылечившихся увеличилось на 7 человек, до 45. Троих человек выписали в Москве, двоих – в Кировской области, по одному – в Татарстане и Подмосковье.

26 марта в московском метро выявили 250 человек с температурой. В Депздраве рекомендовали пассажирам оставаться дома.

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты. Мэр Москвы ввел на этот период ограничения по работе ресторанов, кафе, магазинов и парков.

Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.