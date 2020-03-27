250 пассажиров с температурой выявили в московском метро 26 марта

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

250 человек с температурой выявили в московском метро в четверг, 26 марта, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта. В ведомстве порекомендовали пассажирам оставаться дома.

К 25 марта количество пассажиров московского метро снизилось на 44 процента. На наземке и в электричках снижение составило по 32 процента.

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты. Мэр Москвы ввел на этот период ограничения по работе ресторанов, кафе, магазинов и парков.

Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.

ВОЗ сообщает, что в мире зафиксировано более 375 тысяч случаев заболевания коронавирусом, свыше 16,3 тысячи человек скончалось. В России заражены 840 человек.