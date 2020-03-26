Парковка в Москве останется платной во время выходной недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парковки в Москве с 28 марта по 5 апреля будут работать в обычном графике и останутся платными, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем телеграм-канале.

"Предстоящие "каникулы" – это не праздничные дни. Поэтому парковка остается платной. Еще раз просим никуда не ездить", – подчеркнули в ведомстве.

Администрирование "выделенок" также не снимается, поскольку необходимо обеспечить максимально оперативную и бесперебойную работу городского транспорта, экстренных служб и скорой помощи.

В Дептрансе призвали жителей города оставаться дома на время карантина.

Владимир Путин объявил дни с 30 марта по 3 апреля выходными, чтобы большинство россиян могли оставаться дома и не контактировать с другими людьми. Во время вынужденных каникул им продолжат начислять заработную плату.

В некоторых регионах, включая Москву, отменили учебные занятия, запретили массовые мероприятия, а работодателям рекомендовали перевести сотрудников на удаленную работу.

С 28 марта по 5 апреля в столице приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, столовые. Временно прекращается работа объектов розничной торговли. Продовольственные магазины и аптеки будут работать без ограничений.

На неделю закрываются для посещений парки. Верующих москвичей призвали воздержаться от посещения религиозных объектов. Прекращается предоставление гражданам услуг, требующих личного присутствия человека.

В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми, а также с людьми с хроническими заболеваниями. Он призвал их соблюдать домашний режим.

Медучреждения перевели на усиленный режим работы. На территории города запрещено проводить любые спортивные, зрелищные и другие массовые мероприятия. Прекращена работа кинотеатров, фитнес-клубов, клубов и других развлекательных объектов.

Школьники до 14 апреля переведены на домашнее обучение. Прекращены занятия в колледжах и университетах. На время карантина для школьников, студентов вузов и колледжей, а также жителей старше 65 лет отменяется бесплатный проезд в транспорте.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось. Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 840 человек. Зарегистрировано два летальных случая.