Власти Москвы разъяснили сообщения о блокировке социальных карт москвичей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что информация о блокировке всех социальных картах, в частности у работающих студентов и у волонтеров, не соответствует действительности.
По словам главы департамента, сама по себе блокировка социальных карт решает задачу снижения транспортных потоков в столице. Немерюк отметил, что социальными картами продолжат пользоваться учащиеся, занятые в волонтерской деятельности, работе в медицинских организациях, а также работающие в других организациях.
Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77.
"Сведения о себе надо сообщить заранее. После внесения данных льгота активируется в течение суток. Этот порядок пользования транспортной льготой также касается работающих жителей Москвы возрастной категории 65+. Они также могут заявить о себе по телефону Единой справочной службы", – заявил Немерюк.
Глава департамента торговли и услуг подчеркнул, что процедуру в скором времени можно будет пройти на сайте mos.ru.
Отмечается, что любые другие льготы по картам, в частности скидки в магазинах и аптеках, не отменяются.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице приостанавливается бесплатный проезд в общественном транспорте для студентов колледжей и вузов. Временные меры также коснутся пожилых людей старше 65 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями.
Мэр назвал ограничительные меры, введенные в столице из-за коронавируса, беспрецедентными, но необходимыми. В частности, с 28 марта по 5 апреля в городе закроются кафе, рестораны, пункты розничной торговли и отдельные городские парки. Продуктовые магазины и аптеки будут работать в привычном режиме.
В России число инфицированных составляет 840 человек. В ряде регионов, в том числе и в Москве, временно закрылись образовательные учреждения. С 28 марта студентов отправят на каникулы. В столице также запрещены массовые мероприятия.
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