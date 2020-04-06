Ученые поддержали создание в России банка плазмы излечившихся от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Эксперты считают необходимым начать работу над созданием центра по сбору донорской плазмы выздоровевших от коронавируса COVID-19 больных, сообщает газета "Известия".
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков объяснил, что методика переливания плазмы оправдывает надежды. Риск ее использования соизмерим с возможной пользой, добавил он. Однако для проведения правильного сбора такого материала нужно провести как минимум пять различных тестов, подчеркнул специалист.
С целесообразностью создания такого центра согласен и заведующий инфекционным отделением университетской клиники H-Clinic РУДН Данила Коннов. По его словам, поскольку эффективной терапии COVID-19 нет, должны исследоваться разнообразные методы.
Такой центр открылся в США. Над созданием такого же банка плазмы думают и в Великобритании.
Методику переливания плазмы переболевших пациентов FDA (управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) одобрили в ускоренном темпе. Применяться она будет в отношении самых тяжелых больных, которые находятся в пограничном состоянии. Они должны подписать согласие на процедуру.
Чтобы стать донором, требуется подтвердить свое излечение тестом, проведенным во время болезни, или положительным серологическим на антитела к SARS-CoV-2. После исчезновения всех симптомов COVID-19 должно пройти не менее 14 дней. Пациент обязан будет также представить отрицательный тест после выздоровления.
Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) тем временем начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому. Пока услуга будет доступна платно для жителей Москвы и Московской области, в дальнейшем возможность распространят на все регионы страны. Использоваться будет высокочувствительная тест-система, разработанная учеными Центрального НИИ Эпидемиологии.
По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 1,13 миллиона случаев заражения COVID-19, почти 63 тысячи человек скончалось. В России зафиксировано 5 389 случаев в 79 регионах. За весь период выявлено 45 летальных исходов, выздоровели 355 человек.
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