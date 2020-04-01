Эксперты оценили новый способ уничтожения коронавируса от российских ученых

Российские ученые предложили новый способ борьбы с вирусами, бактериями и грибками. Это обработанная холодной плазмой вода. Предполагается, что она сможет убивать в том числе и новый тип коронавируса на различных поверхностях, а при распылении – бороться с инфекцией даже в воздухе. Выясняем, каковы перспективы новой разработки в противостоянии с коронавирусом.



Живая вода

Фото: ТАСС/Евгений Софийчук

Группа ученых из Сколкова создала установку, с помощью которой обычную воду можно превратить в оружие против коронавируса. Новое средство под названием "Магнарил" нарушает жизнедеятельность патогенов за счет воздействия активных форм кислорода и хлорноватистой кислоты.

Получают его следующим образом: установка производит холодную плазму (газ из заряженных и незаряженных частиц), которая поступает в обычную воду. В итоге атомы жидкости теряют некоторое количество электронов, после чего уже не в состоянии собраться в молекулу H2O. Появившиеся в результате процесса различные формы кислорода и водорода, а также их всевозможные соединения как раз и способны повредить оболочку вирусов.

Кроме того, помочь в борьбе с инфекцией помогает хлорноватистая кислота, которая также образуется в результате химического процесса. По словам ученых, в отличие от спиртовых растворов и хлорки, обработанная холодной плазмой вода безопасна для человека. При этом специалисты отмечают небольшую производственную стоимость "Магнарила" – около 100 рублей за тысячу литров.

По мнению исследователей, обработанную воду можно применять для дезинфекции различных предметов и даже воздуха. Предполагается, что новое средство сможет уничтожить и возбудитель COVID-19. Сейчас ученые занимаются оформлением патента на изобретение и подготовкой серийного производства.

Перспективная разработка?

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Профессор кафедры фармакологии Государственного гуманитарно-технологического университета Надежда Юминова пояснила Москве 24, что разработанное средство действительно может оказаться эффективным в борьбе с возбудителем COVID-19, однако на испытания понадобится достаточно много времени.

"За счет активного кислорода действительно будет оказываться антисептическое действие на вирус. Но эффективность могут показать только доклинические и клинические испытания, которые даже при ускоренной вероятности их проведения займут несколько месяцев", – подчеркнула специалист.





Надежда Юминова профессор кафедры фармакологии Государственного гуманитарно-технологического университета Чтобы доказать эффективность, требуются время и деньги. Причем обычно это очень дорогие исследования, особенно последние этапы.

По ее словам, необходимо проводить исследования в разных направлениях, чтобы быстрее справиться с коронавирусом.

"Правильно, что исследования идут и пробуют разные препараты, потому что последствия болезни достаточно тяжелые", – заключила собеседница Москвы 24.

В свою очередь, доктор медицинских наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко усомнился в эффективности новой разработки.





Геннадий Онищенко первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Обработка холодной плазмой – это не новая вещь. Агрессивный кислород, хлорноватистая кислота тоже известны. Агрессивный кислород – понятие не совсем научное, а то, что кислород является мощнейшим окислителем, всем известно еще со школьной скамьи. Оригинальности в этой идее нет никакой.

Онищенко также пояснил, что "Магнарил" пока не прошел клинические испытания, в связи с чем преждевременно говорить о его эффективности.