Онищенко усомнился в найденном учеными из РФ способе "убийства" коронавируса

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко не поверил в то, что российские ученые из Сколкова придумали способ борьбы с коронавирусом, сообщает ИА "НСН".

Отмечается, что средство состоит из обработанной холодной плазмой воды. По словам Онищенко, такая идея не нова, однако эффективность разработанного препарата еще необходимо доказать.

"Обработка холодной плазмой – это не новая вещь. Агрессивный кислород, хлорноватистая кислота тоже известны. Агрессивный кислород – понятие не совсем научное. А что кислород является мощнейшим окислителем, всем известно еще со школьной скамьи. Оригинальности в этой идее нет никакой", – отметил он.

Специалист указал на то, что изобретенное средство не было испытано, а потому говорить о его воздействии на бактерии, грибки и вирусы пока рано.

Ранее сообщалось, что разработанное российскими учеными средство получило название "Магнарил". По заверениям экспертов, их разработка станет эффективным оружием в борьбе против коронавируса SARS-CoV-2. Так, в полученной воде белки начинают разрушаться, а после высыхания на обработанной поверхности ничего не остается.