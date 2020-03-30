Кадыров заявил, что знает способ убить коронавирус

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что знает, как убить коронавирус COVID-19. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала ЧГТРК "Грозный".

В ходе беседы со зрителями Кадырову поступило порядка 3 тысяч вопросов по теме коронавируса. Глава Чечни особо отметил, что меры по борьбе с распространением инфекции были приняты в регионе своевременно.

"Жители Чеченской Республики с одобрением воспринимают меры по закрытию административной границы, ограничению пребывания граждан на улицах городов и сел. Сегодня видно, что эти шаги были предприняты своевременно", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни заверил, что в республике имеется достаточное количество запасов продовольствия. Кроме того, цены остаются на прежнем уровне, а магазины работают в обычном режиме. При этом в регионе закрыты спорткомплексы, рестораны, кафе, развлекательные центры, магазины промышленные товары и салоны красоты.

"Наш лозунг: Убить коронавирус!. И мы знаем, как это сделать", – подчеркнул Кадыров.

С 28 марта власти Чечни ввели жесткие карантинные меры. В частности, было ограничено движение через административные границы республики. Также ограничения распространяются на передвижения внутри региона.

Кроме того, полицейские занимаются патрулированием улиц Грозного. При помощи громкоговорителей они призывают граждан оставаться дома.

Ранее Кадыров опроверг информацию о своем уходе с поста главы Чечни. Он призвал не распространять ложные слухи.