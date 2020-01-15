Кадыров предложил создать в России должность омбудсмена по правам семьи

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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать в России институт уполномоченного по правам семьи, сообщает ТАСС.

"Исключительно важно, что президент России Владимир Путин начал свое ежегодное послание с обсуждения проблем демографии. <...> Считаю, что было бы целесообразно рассмотреть вопрос создания в стране института уполномоченного по правам семьи при президенте России", – прокомментировал Кадыров послание президента РФ Федеральному собранию.

Глава региона отметил также, что стимулирование увеличения рождаемости в стране входит в число ключевых факторов роста экономики и социальной сферы.

Кроме того, он подчеркнул, что Чеченская Республика находится на передовых позициях в рейтинге рождаемости, и заверил, что в своем регионе будет поддерживать молодые и многодетные семьи.

Ранее глава Чечни заявлял также, что готов отдать жизнь за Россию, чтобы оправдать доверие Путина.