Кадыров готов отдать жизнь за Россию, чтобы оправдать доверие Путина

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Рамзан Кадыров прокомментировал слова Владимира Путина о том, что глава Чечни до сих пор ежедневно подвергается опасности. Об этом пишет РИА Новости.

Кадыров заявил о готовности отдать жизнь за Россию и президента государства.

"На пути Ахмата-Хаджи, чтобы оправдать ваше высокое доверие, мы готовы днем и ночью трудиться, бороться и, если потребуется, не задумываясь, отдать свои жизни во имя России и ради нашего президента Владимира Путина", – написал он в своем Telegram-канале.

Также в рамках конференции Путин подчеркнул, что Рамзан Кадыров лично участвует в различных боевых операциях, несмотря на его запрет.

Кадыров же, в свою очередь, отметил, что трудиться и бороться несложно, когда Россия имеет такого президента, как Путин.

Ранее российский лидер рассказал в ходе большой пресс-конференции, что первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров самостоятельно пришел к нему, чтобы построить двусторонние отношения с Москвой, и погиб от деяний террористов не только за Чечню, но и за Россию.