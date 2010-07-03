Кадырова включили в Книгу рекордов России

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на главного редактора Книги Станислава Коненко, глава Чечни включен в список рекордов за наибольшее количество присутствий в рекордах за год.

По словам Коненко, Кадыров шесть раз присутствовал в рекордах, установленных в разные дни за один календарный год. Сертификат планируют передать министру спорта Чечни Мусе Ханарикову, который присутствует на церемонии празднования семилетия Книги рекордов России.

В апреле 2019 года Разман Кадыров во главе более чем 1,2 тысячи всадников установил мировой рекорд массового строевого конного похода в национальной одежде.

В прошлом году лидер Чечни объявил, что проведет тренировку с мальчиком, который сделал более 4 тысяч отжиманий.